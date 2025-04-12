Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.



Ev sahibi Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Blaz Kramer attı.



HASRET 10 MAÇA YÜKSELDİ



Konyaspor, bu sonuçla birlikte ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Göztepe'nin ise ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 37 puana yükseldi. Göztepe, 39 puanda kaldı.



Konyaspor, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan yerden ortasında kale önünde Jevtovic'in topuk pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Kramer, kaleci Lis'i de geçerek topu ağlara bıraktı: 1-0.



27. dakikada sol kanattan süratlenen Yusuf Erdoğan'ın yerden sert ortasında arka kale direği dibinde Pedrinho'nun vuruşunda top auta gitti.



28. dakikada Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ortasında Jevtovic'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan İsmail Köybaşı'nın şutunda kaleci Deniz Ertaş topa hakim oldu.



42. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında Romulo'nun sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





70. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.



73. dakikada Nazım Sangare'nin sol kanattan ortasında Emersonn'un kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.



77. dakikada Victor Hugo'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Emersonn'un kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.



Maç yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile bitti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Murat Şener



TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Bazoer, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 86 Boranijasevic), Oğulcan Ülgün (Dk. 61 Aleksic), Jevtovic, Pedrinho (Dk. 80 Bjorlo), Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Umut Nayir), Kramer



Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton (Dk. 46 Nielsen), Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 62 Bokele) Dennis, Doğan Erdoğan (Dk. 75 Victor Hugo), İsmail Köybaşı (Dk. 62 Nazım Sangare), Juan (Dk. 6 Emersonn), Kubilay Kanatsızkuş, Romulo



Gol: Dk. 24 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 33 Heliton (Göztepe), Dk. 74 Kramer, Dk. 76 Adil Demirbağ, Dk. 84 Ndao, Dk. 90+1 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)



