Konyaspor Basketbol, seriyi 2-1 yaptı

Türkiye Basketbol 1. Ligi final serisinde Konyaspor Basketbol, sahasında Samsunspor'u 91-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor Basketbol, seriyi 2-1 yaptı
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16 Haziran 2022 23:25
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 91-74 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 18 Haziran Cumartesi günü Beysu Konyaspor'un ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, İsmail Binbir

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 10, Mert Konuk, Morgan 39, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 11, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 2, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 4, Tayfun Erülkü 8, Derek 12

Samsunspor: Utku Saraloğlu 2, Mert Gizir 9, Gökhan Aydın 5, İzzet Türkyılmaz 9, Ercan Bayrak 14, Mert Ali Sert 4, Friday 10, Burak Eşlik 8, Ege Yaşar 2, Frazier 11, Göktuğ Baş, Abdülkadir Gülşen

1. Periyot: 21-20

Devre: 48-41

3. Periyot: 67-63

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