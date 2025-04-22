Kocaelispor, Ryan Mendes ile nikah tazeledi!

Kocaelispor, 35 yaşındaki oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kocaelispor, Ryan Mendes ile nikah tazeledi!
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22 Nisan 2025 14:14

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol kanat oyuncusu Ryan Mendes'in sözleşmesi uzatıldı. 

Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mendes'in sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Mendes'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup, futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.



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