Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmesi bir yıl uzatılan orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladı.



Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30 Haziran 2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır. Başarılar Mesut." ifadelerine yer verildi.



Mesut Can Tunalı, bu sezon Kocaelispor'da bir maçta sonradan oyuna girerek forma şansı buldu.



