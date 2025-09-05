05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladı

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'a kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmesi bir yıl uzatılan orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a kiraladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın 30 Haziran 2026 bitiş tarihli sözleşmesi, 2026-2027 futbol sezonunu kapsayacak biçimde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Serikspor'a kiralanmıştır. Başarılar Mesut." ifadelerine yer verildi.

Mesut Can Tunalı, bu sezon Kocaelispor'da bir maçta sonradan oyuna girerek forma şansı buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
