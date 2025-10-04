



11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Felipe'nin üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Claro uzaklaştırdı.



21. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jovanovic topu kornere çeldi.



40. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Felipe'de kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)







48. dakikada Thiam'ın yerden ortasında Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.



61. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Jovanovic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.



66. dakikada Petkovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top az farkla dışarı gitti.



79. dakikada ceza sahası içindeki Nonge Boende'nin sert şutunda, kaleci Felipe topu kornere çeldi.



83. dakikada Kocaelispor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Nonge Boende'nin ceza sahası dışından sert şutunda top, Emre Akbaba'dan döndü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akbaba'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Petkovic, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.



90+7. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Jovanovic'te kaldı.



90+9. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Jovanovic, köşeye giden topu kornere çeldi.



Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Kocaeli



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek



Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Keita (Dk. 69 Nonge Boende), Petkovic, Show, Haidara (Dk. 77 Serdar Dursun), Can Keleş (Dk. 46 Churlinov), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 69 Linetty)



ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok), Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic (Dk. 88 Umut Meraş), Legowski (Dk. 75 Yalçın Kayan), Ampem (Dk. 87 Metehan Altunbaş), Seslar (Dk. 66 Emre Akbaba)



Gol: Dk. 84 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)



Kırmızı kart: Dk. 89 Selçuk Şahin (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 17 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 70 Show, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl ve Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Dk. 53 Ampem, Dk. 64 Mujakic, Dk. 70 Legowski (ikas Eyüpspor)



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u konuk etti.Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Kocaelispor, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini aldı.İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 85. dakikada penaltıdankaydetti.Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 5'e yükseltti ve 15. sıraya yerleşti.Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti olan Eyüpspor da 5 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Mücadelenin 17. dakikasında Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, kulübenin hemen önünden Eyüpspor'un kazandığı serbest vuruş kullanılmadan önce yoğun itirazlarından dolayı sarı kart gördü.Karşılaşmanın 48. dakikasında Eyüpspor, Serdar Gürler'in attığı golle öne geçti. Kocaelispor'un yarı sahasında kaptırdığı top sonrası gelişen hızlı atakta Mame Thiam, sağ kanattan ceza alanına yerden orta yaptı. Kaleci Aleksandar Jovanovic'in sektirdiği topu arka direkte Serdar tamamlayarak ağlara gönderdi.Ancak golün hemen ardından Kocaelispor cephesinden yoğun itirazlar geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, kaleci Jovanovic ile Prince Ampeem arasındaki pozisyonu VAR uyarısı üzerine kenara gelerek inceledi.Yaklaşık iki dakikalık değerlendirmenin ardından, Jovanovic'in topa müdahale etmek isterken Ampeem'in ayağıyla kalecinin başına temasta bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle hakem golü iptal ederek Kocaelispor lehine faul kararı verdi.Bu sırada kaleci Jovanovic kısa süreli bir sakatlık yaşarken tedavisinin ardından oyun yeniden başladı.Karşılaşmanın 80. dakikasında Kocaelispor, ceza alanı çevresinde tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Tayfur'un pasında topu alan Nonge, sol ayağıyla sert bir şut gönderdi. Ceza sahası içinde Emre Akbaba'ya çarpan top sonrasında Kocaelispor cephesinden penaltı itirazları yükseldi.Pozisyonu ilk anda devam ettiren hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR'dan gelen uyarı üzerine inceleme kararı aldı. 83. dakikada saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izleyen hakem, Emre Akbaba'nın kolunun doğal pozisyonda olmadığına hükmederek Kocaelispor lehine penaltı noktasını gösterdi.Kararın ardından Eyüpspor cephesinde yoğun itirazlar yaşanırken, teknik direktör Selçuk Şahin hakeme yönelik tepkileri nedeniyle sarı kart gördü.Ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda topun başına geçen Bruno Petkovic, sağ ayağıyla kendi soluna doğru sert vurdu ve kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları havalandırdı.Penaltı pozisyonundaki itirazları sebebiyle sarı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Selçük Şahin, bu kez Kocaelispor lehine çıkan bir taç kararı sonrası 4. hakeme yoğun tepki gösterdi. Bu sırada ceketini de çıkarıp kenara fırlatan Selçuk Şahin, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.