Eski NBA oyuncusu Mario Chalmers, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın bir zamanlar kendisine beklenmedik bir anda mesaj atarak kendisini nasıl şaşırttığını açıkladı.



Yakın tarihli bir röportajda, 34 yaşındaki emekli NBA oyuncusu, başlangıçta Kobe ilk anısının nasıl olduğunu şu şekilde anlattı:



"Kobe ile tek diyalogum, bir maçta onlara karşı oynadığımızda bana 'Kilitleyeceğim seni' demesiydi. 10 üçlük attığım bir maçtan bir ya da iki hafta sonra ona karşı oynadığımızda, 'Şimdi benim çıkıp 11 tane atmam lazım' demişti. Ben de kendi kendime 'Kobe benimle konuşuyor' diye düşünmüştüm, şaşkınlıkla karışık bir şekilde mutlu olmuştum."



"NUMARAMI WADE'DEN İSTEMİŞ"



2016'da Boston Celtics'e karşı oynanan bir maçta aşil tendonu kopan ve o dönem formasını giydiği Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılan Chalmers, daha sonra 2016-17 sezonuda da forma giyememişti.



Böylesine üzücü bir durumda, telefonunda numarası kayıtlı bile olmayan Kobe'den gelen bir mesaj, Chalmers için rahatlatıcı ama şaşırtıcı bir şey olmuştu:



"Bana mesaj atmıştı ve attığı mesajda 'Artık en kötüsü geride kaldı, en iyisi de yolda' demişti. Yani 'Aşilinin kopmasıyla olabilecek en kötü şeyi geride bıraktın ve şimdi daha iyi olmaya ve moralini yüksek tutmaya odaklanmanın zamanı geldi' demek istemişti.



Ama bunları yazdığında, kendi kendime 'Bu kim?' demiştim ve aynı şekilde 'Bu kim?' yazmıştım. O da 'Bean' demişti. Bean adında kimseyi tanımıyordum. Baktığımda, numara Kaliforniya'dandı. O an anlamıştım ki, mesajı atan Kobe Bryant'tı.



Hemen Dwyane Wade'e ulaşmıştım ve 'Hey, bu Kobe mi?' demiştim. O da Kobe'nin kendisine ulaştığını ve numaramı istediğini söylemişti."



