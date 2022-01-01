Knicks, Reddish'e süre vermek için takas arayışında!

New York Knicks'in, kısa süre önce aldığı forvet Cam Reddish için rotasyonunda yer açmak amacıyla bir takas yapmak istediği söylendi.



SNY'den Ian Begley'e göre New York ekibi, genç forvetine öncelik vermekle ilgileniyor ve Reddish'e daha fazla süre verebilmek için, son takas tarihe kadar kadrosundaki iki oyuncuyu takaslamayı hedefliyor.



Reddish, 13 Ocak'ta Atlanta Hawks'tan yapılan takasla Knicks'e katılmış, ancak yeni takımıyla yalnızca üç maçta toplam 21 dakika forma giyebilmişti.



22 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinde aldığı sürelerde genellikle istikrarsız performanslar sergilemiş ve oynadığı 121 maçta, %40'ın altında şut isabeti bulabilmişti.



