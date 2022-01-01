Knicks de CJ McCollum'ı istiyor!

New York Knicks'in, Portland Trail Blazers guardı CJ McCollum'ın taliplerinden biri olduğu bildirildi.



Süperstar oyuncusu Damian Lillard'ın etrafındaki kadroyu yenileme çalışmalarına yavaş yavaş başlayan Blazers'ın, McCollum'ı takas etmesi bekleniyor.



Substack'in NBA yazarı Marc Stein, haber bülteninde McCollum'ı isteyen takımlar arasında Knicks'in de yer aldığını söyledi:



"Geçen hafta sonu duyduğum en ilginç takas senaryosu şuydu: İki rakip takım, Knicks'in Portland'dan CJ McCollum için meşru bir talip olarak kendini gösterdiğini söylediler. Bugüne dek, McCollum'ı kovalama yarışında en önde yer aldığı düşünülen takım Pelicans'dı."



Pelicans'ın yanı sıra, Dallas Mavericks'in de McCollum'ı isteyen takımlar arasında olduğu belirtilmişti.



McCollum'ın, 2023-24 sezonu sonuna kadar toplam 60 milyon dolar alacağı civarda bir sözleşmesi bulunuyor.



