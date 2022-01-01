"Klutch ajansı, Rob Pelinka'dan memnun değil!" iddiası...

Klutch Sports menajerlik ajansının, Los Angeles Lakers yönetimi ve genel menajeri Rob Pelinka'dan memnun olmadığı iddia edildi.



Lakers, sezona bu yılın NBA şampiyonluğunu kazanmak için favorilerden biri olarak başlamasına rağmen, beklenenin oldukça altında bir sezon geçiriyor. Önceki yaz LA ekibi, LeBron James ve Anthony Davis'e üçüncü bir NBA yıldızı takviyesi olarak Russell Westbrook'u kadroya katmıştı.



Bleacher Report'tan Eric Pincus, James'in yakın arkadaşı Rich Paul'un yönettiği Klutch Sports ajansının, Pelinka'dan memnun olmadığını açıkladı:



"Birden fazla NBA kaynağına göre Klutch, Pelinka'dan memnun değil. Bu duygu uzun süredir hissediliyor olsa da, Pelinka'nın Westbrook'u ve gelecekteki bir ilk tur draft hakkını (muhtemelen 2027) Houston Rockets guardı ve Klutch müşterisi olan John Wall ile takas etmeyi reddetmesiyle, işler kaynama noktasına gelmiş bulunuyor."



Lakin James ve Westbrook ikilisi, Lakers'ı zorlu sezonda 27-31'lik bir dereceye taşıyabildi ve geçtiğimiz haftalarda sakatlık geçiren Anthony Davis'in ne zaman tekrar parkelere döneceği ise belli değil.



