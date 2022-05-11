Klopp'tan Haaland itirafı: 'O bir canavar'

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Manchester City'nin Erling Haaland transferiyle ilgili konuştu.



Klopp yaptığı açıklamada, "City hiçbir zaman tek bir oyuncuyla kazanan bir takım olmadı, olmayacak da. Onların belirli bir oyun tarzına sahipler. Ama eminim Haaland da buraya geldiği için mutlu olacaktır." dedi.



Haaland'ın önemli bir transfer olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, "Gerçekten harika bir transfer. O gerçek bir canavar. Sadece Manchester City için değil, Premier Lig için de öyle. Eminim ki hepimiz onun neler yapacağını merak ediyoruzdur." ifadelerini kullandı.



Mbappe ve Haaland'ın Messi ve Ronaldo'yu yakın zamanda gölgede bırakacaklarını düşündüğünü söyleyen Klopp, "Erling ve Kylian Messi ve Ronaldo'yu gölgede bırakacak bir sonraki iki süperstar gibi görünüyor. Maalesef bu çok iyi transfer." diyerek sözlerini noktaladı.





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