Kıran kırana maçta son söz Ziraat Bankkart'ın

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kıran kırana maçta son söz Ziraat Bankkart'ın
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03 Aralık 2023 23:08
Son güncelleme 03 Aralık 2023 23:09
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Burakhan Tosun, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Romero, Rıfat Kantarcı, Ege Can Avcıl, Burak Çevik, Mustafa Susam)

Setler: 19-25, 25-16, 25-12, 23-25, 15-13

Süre: 136 dakika

 

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