'Kınayı yakmışlar geline' şarkısını söyleyen Berna Tan, Konyaspor taraftarıyla buluşacak!

Konyaspor'un 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından stadyumda 'Kınayı yakmışlar geline' şarkısı çalınmış ve yeşil-beyazlı taraftarların beğenisini toplamıştı. Yeni Haber'e konuşan şarkının sahibi Berna Tan, oldukça mutlu olduğunu, destek aldığını ve Konyaspor'un maçına geleceğini açıkladı.Antalyaspor maçında yapılan koreografiyle ülke gündemine oturan Atiker Konyaspor, maç sonrası stadyumda çaldığı Berna Tan'ın 'Kınayı yakmışlar geline' şarkısıyla da dikkat çekmişti.Daha çok düğünlerde çalınan şarkı kısa sürede Konya'da dinlenen en çok şarkılardan biri haline geldi. Konuyla ilgili Yeni Haber'e konuşan şarkının sahibi Berna Tan, 'Bir sanatçı için yaşanabilecek en duygusal anları yaşadım. Binlerce kişi aynı anda şarkımı söylüyor. Çok teşekkür ediyorum, beni ok mutlu ettiler. Konyaspor'u son 3-4 sezondur takip ediyordum. Avrupa'ya gittiğinde de maçlarını izlemiştim. Marsilya maçında kendi kalelerine gol attıklarında çok üzülmüştüm. Daha önce Burcu Güneş'in bir şarkı yaptığını ve taraftarla buluştuğunu biliyorum. Kısa süre içerisinde kısmet olursa ben de geleceğim. Konyaspor Kulübü'nün de bir daveti oldu zaten. Yönetime de çok teşekkür ediyorum. İnşallah 42 bin kişiye şarkımı canlı canlı söylerim' dedi.VELİ ÖZKAN / KONYA YENİ HABER