Khvicha Kvaratskhelia, en büyük iki hayalini açıkladı

Napoli ve Gürcistan'ın yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, resmi FIFA kanallarına konuştu. 23 yaşındaki yıldız, hayallerini ve hedeflerini anlattı.



Kvaratskhelia, yaptığı açıklamada "Her zaman profesyonel bir futbolcu olmayı hayal ettim ama ilk başta bu bana pek gerçekçi gelmedi. Milli takımı izlemeye gittiğimde bir gün benim de sahada olacağımı ve diğer çocukların da beni tribünden destekleyeceğini hayal edemezdim. Hayatta her şeyin mümkün olduğunu, bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya olan inancınız ve iradeniz olduğu sürece öğrendim. Hayaller gerçek oluyor." ifadelerini kullandı.



"Gürcistan'ı temsil edebilmek sizin için ne ifade ediyor?" sorusuna ise Kvaratskhelia "Ülkeme faydalı olmak istiyorum. Bugün yaptıklarımı düşündüğümde Gürcistan'a yardım ettiğime, Gürcistan'ın da bana yardım ettiğine inanıyorum. Gürcü olmaktan son derece gurur duyuyorum. Gürcistan'da doğduğum ve bu tarihi ülkenin evladı olduğum için Allah'a şükrediyorum. Bundan sonra ne olursa olsun, ülkemin gurur duyması için her zaman elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.



"DERECEYE GİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"



"Şimdi Milletler Ligi, ardından 2026 Dünya Kupası elemeleri. Bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamayı ne kadar istersiniz?" sorusuna ise yıldız futbolcu, "Son aylarda Gürcistan'ın çok şey verebileceğini gösterdik. Dünya Kupası'nda oynama hayalimizi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağız. Dereceye girebileceğimize inanıyoruz ve asıl önemli olan da bu. Bu hayali gerçeğe dönüştürecek beceri ve karaktere sahibiz." yanıtını verdi.



"EN BÜYÜK İKİ HAYALİM"



Bir sonraki en büyük hayali sorulan Gürcü futbolcu, "En önemlisi Gürcistan ile Dünya Kupası'na katılmayı ve kulübümle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyorum. Bu hayalleri gerçeğe dönüştüreceğimi umuyorum. Kulüp futbolunda en büyük kupayı kazanmak her futbolcunun hayalidir ve Dünya Kupası'na katılmak da her Gürcü'nün hayalidir. Bunun geçmişte Gürcistan'ı temsil eden herkese uygun bir saygı duruşu olacağına inanıyorum. Biz onların yoluna devam etmek, bu hedefe ulaşmak ve ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.