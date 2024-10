Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin mesajı manşetlerde!

Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği sosyal medya paylaşımı, uluslararası çapta desteklendi.Milli futbolcunun X hesabından dün Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, 8 milyondan fazla etkileşim alırken, 30 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı, 150 binden fazla beğeniyle 5 bine yakın yorum aldı.Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasının yabancılar tarafından da destek görerek farklı dillerde yapılan yorumlarla paylaşıldığı görüldü.Yabancı dillerde yapılan paylaşımlardaki yorumlar arasında, "Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur. Soykırımın sona ermesi için savaşmaktan korkmamalıyız!" ifadeleri yer alırken, bir başka yorumda "Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama bugün onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı savaşının sona ermesi ve Orta Doğu'da barış için çok güzel." notu düşüldü.Başka bir yorumda ise "Harika bir oyuncu ve her şeyden önce harika bir adam, en önemli şey bu!" denilirken, bir diğer yorumda ise "Bu adama saygım var. Kariyerinde başarılar dilerim. Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. Başka bir yorumda da "Normal bir insan, günümüzde bulunması çok nadir biri." şeklinde görüş belirtildi."Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"Öte yandan Portekiz'in ünlü gazetesi Record, Kerem Aktürkoğlu'nun bu çağrısını manşete taşıdı. Manşette, "Sessiz kalamam. Her şey yolundaymış gibi yaşamak nasıl mümkün olur? Katliam durdurulmalı." ifadeleri kullanıldı.