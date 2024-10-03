Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 3 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 2 gol kaydetti.
Kerem, yeni takımıyla ilk maçına 14 Eylül'de Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara maçıyla çıktı. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli futbolcu, 27. dakikada takımındaki diğer Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırarak ilk golüne imza attı.
GOLLERE DEVAM
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de Kızılyıldız maçıyla çıkan Kerem, deplasmanda 2-1 kazandıkları maçta 9. dakikada takımının ilk golüne imzasını attı.
Benfica, Portekiz Ligi'nde 23 Eylül'de deplasmanda Boavista'yı 3-0 yenerken milli futbolcu 2 golde asist yaparak ön plana çıktı.
Kerem, 28 Eylül'de ligde Gil Vicente'yi konuk ettikleri ve sahadan 5-1 galip ayrıldıkları mücadelede de takımını 24. dakikada 2-1 öne geçiren golün sahibi oldu.
İLK GOLE İMZASINI KOYDU
Milli futbolcu, son olarak dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendikleri maçın 13. dakikasındaki ilk gole imzasını koydu.
Kerem Aktürkoğlu, 4 yıl formasını giydiği Galatasaray'da 179 resmi maçta 46 gol kaydetmişti.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kariyerine müthiş başlangıç
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeni takımı Benfica'da çıktığı 5 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 14:48
Galatasaray
- 16:37 Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı oldu
- 16:28 Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı'na Sezer Huysuz yeniden seçildi
- 16:15 Leverkusen'den 150 milyon euroluk talep!
- 16:00 CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş
- 15:46 Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile anlaştı
- 15:42 Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçı öncesi 2 eksik
- 15:29 Jackson Jr'a hamstring gerilmesi şoku
- 15:28 Lonzo: "Açılış gecesine hazır olmayı hedefliyorum!"
- 15:28 Drummond: "NBA tarihinin en iyi ribaundçısı benim!"
- 14:55 Edwards: "MVP olabilirim ve olacağım da!"
- 14:55 Klay: "Olumsuz eleştirilere kulak tıkayamadım..."
- 14:55 Kerr: "Curry'nin yanında kimler ilk 5 başlayacak, bilmiyorum"
- 14:48 Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica kariyerine müthiş başlangıç
- 14:45 Bodrum FK'den Galatasaray örneği: "Zor olacak"
- 14:41 Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası, İzmir'de başlıyor
- 14:38 Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor
- 14:36 Aliağa Petkimsporlu Aldridge, Basketbol Süper Ligi'nde 6. sezonuna başlıyor
- 14:34 Yürüme engelli Mustafa, babasının kucağında geldiği havuzda tek başına yüzebiliyor
- 14:33 Basketbolda şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta
- 14:30 "Ordu'nun Efeleri" yeni sezonda ligi en iyi yerde tamamlamayı hedefliyor
- 14:21 Türk basketbolunun ilkleri, rekorları, unutulmazları
- 14:19 Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci döneminde gol arıyor
- 14:14 1. Lig'de 8. haftanın perdesi açılıyor
- 14:14 Basketbolda maçlar 14 salonda oynanacak
- 14:08 Basketbol Süper Ligi 59 yaşına giriyor
- 14:07 Süper Lig'de 8. hafta heyecanı
- 14:03 Fenerbahçe Beko Avrupa kupalarında 683. maçını oynayacak
- 13:55 Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 837. maçına çıkacak
- 13:41 Basketbol Süper Ligi'nde sezon Denizli'de açılıyor
- 13:24 Fas Milli Takımı'ndan Hakim Ziyech kararı!
- 13:06 Ufuk Sarıca: " Çalışmaya devam edeceğiz, daha ilk maç"
- 13:00 Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımından 3'ü sezona galibiyetle başladı
- 12:59 Memik Yılmaz: "Allah'ın izniyle Beşiktaş'ı yeneceğiz"
- 12:53 Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması: "Rekora koşuyoruz"
- 12:51 Fenerbahçe'de Eda Erdem müjdeyi verdi! Vargas ve Arina cevabı
- 12:50 Şenol Güneş'in hücumdaki imha timi hazır!
- 12:49 İlk 9 ayda borsa şampiyonu Fenerbahçe
- 12:42 Şenol Güneş'ten uyarılar
- 12:41 Kidd: "Vogel, Mavs'e koç danışmanı olarak katılıyor"
- 12:41 Hornets 3 draft hakkı aldı, Towns-Randle takası tamamlandı!
- 12:41 Alperen Şengün'ün Rockets ile kontratını uzatma şansı "ciddi"
- 12:35 Simon Banza'nın kariyer zirvesi
- 12:13 Beşiktaş'a deplasman yasağı! UEFA'ya gidecekler
- 11:55 Beşiktaş, Ajax maçını unutturma peşinde!
- 11:42 Beşikaş'ta tarihi viraj!
- 11:42 Galatasaray'da Okan Buruk'un hedefi büyük!
- 11:31 Hollandalılar, Mourinho'nun bileğini bükemiyor!
- 11:13 Orkun Kökçü: "Schmidt'i konuşmak istemiyorum"
- 11:01 Real Madrid'de Arda Güler'in büyük üzüntüsü
- 10:39 Beşiktaş'ta gözler Dolmabahçe golcüsünde!
- 10:28 Sergen Yalçın Alman ekibinden teklif aldığını açıkladı
- 10:12 Lionel Messi kupalara doymuyor!
- 10:09 Fenerbahçe'ye Twenteli yıldız için uyarı: "3 oyuncu ciğeri var"
- 09:53 Galatasaray'ın dış sahada yüzü gülmüyor
- 09:35 Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde göz hapsinde!
- 09:31 Galatasaray'ın 'Kral'ı rekora kilitlendi!
- 09:18 Nuri Şahin rüştünü ispatladı
- 09:14 Beşiktaşlı Gedson, Avrupa'da 3. sırada!
- 09:02 THY Euroleague yeni sezon heyecanı
- 08:52 Beşiktaş'ta ilk yolcu: Jean Onana
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Leverkusen'den 150 milyon euroluk talep!
Real Madrid'de Arda Güler'in büyük üzüntüsü
Nuri Şahin rüştünü ispatladı
Atletico Madrid'e tribün kapatma cezası
Juve 10 kişi kaldığı maçta Leipzig'i mağlup etti!
Salah rekor kırdı, Liverpool rahat kazandı!
Roma'dan Dybala için sözleşme açıklaması!
PSG'de Ousmane Dembele için yeni gelişme!
Barcelona, Wojciech Szczesny'yi açıkladı!
Manchester City'nin yıldızı gasptan tutuklandı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Nicolo Zaniolo, İtalya'da hayal kırıklığı yarattı!
-
2
Beşiktaş'ta ilk yolcu: Jean Onana
-
3
Sergen Yalçın Alman ekibinden teklif aldığını açıkladı
-
4
Real Madrid'e Fransa'da soğuk duş: 14 maç sonra kayıp
-
5
RFS - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
6
Real Madrid'de Arda Güler'in büyük üzüntüsü
-
7
Twente - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
8
Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı geri alındı!
-
9
Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya gönderme!
-
10
Serhat Akın: "Kadıköy Boğası'na üç kurşun yetmiyormuş"
EN ÇOK YORUMLANANLAR