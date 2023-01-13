Keçiörengücü, Musa Caner Aktaş'ı transfer etti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor'dan Musa Caner Aktaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Bodrumspor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Musa Caner Aktaş ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Musa'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Bodrumspor'dan 25 yaşındaki kanat oyuncusu Musa Caner Aktaş ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Musa'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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