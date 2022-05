Kazım Koyuncu'nun annesi: 'Oğluma şampiyonluğu anlattım'

Karadeniz müziğini milyonlara sevdiren, mütevaziliği ile herkesin gönlünde taht kuran ama genç yaşta amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Kazım Koyuncu'nun ailesinde, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından buruk bir sevinç yaşanıyor.



Çevresindeki neredeyse herkes 3 İstanbul takımın tutarken, küçük yaşından itibaren Trabzonspor'a gönül veren, bunu her zaman en yüksek sesle haykıran, her geçen gün ismi Trabzonspor ile daha çok özdeşleşen Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye Koyuncu, Akşam'a duygularını anlattı.



Anne Koyuncu, "Müzik ve Trabzonspor tutkusu o kadar büyüktü ki, eğer hayatta olsaydı, bu şampiyonluğu çok güzel, çok özel, çok farklı yaşardı kesinlikle" dedi



KISA YAŞAMI HEP BORDO-MAVİ



Milyonların dilinden düşmeyen 'Uy Aha' ve 'Dalga Dalga Fırtına' adlı bestelerini Trabzonspor'a adayan oğlunu Bordo-Mavili taraftarların hiç unutmaması ve her fırsatta anmasından gurur duyduklarını söyleyen Hüsniye Koyuncu, duygularını şöyle anlattı: "O Trabzonspor'u o kadar çok sevdi ki, yaşadığı o kısa ömürde Bordo-Mavi renkler hiç eksik olmadı. Şimdi gönül verdiği bu takım şampiyon oldu. Yıllardır her bayrama büyük acı ve hasret içinde girerdik. Şimdi Ramazan Bayramında Trabzonspor'un şampiyonluğu geldi. Bir başka oldu bu kez bayramdaki mezar ziyareti. Oğluma bu şampiyonluğu anlattım, çok duygusal oldu bu kez. Görseydi eğer, çok mutlu olurdu. Trabzonspor kulübünün ve taraftarının Kazım'ı hep anması, şarkılarını maçlardan önce yayınlaması bizi çok mutlu ediyor."



"KEŞKE BUNU GÖREBİLSEYDİ"



Kardeşinin hasta olduğu günlerde dahi hayata güzel baktığını anlatan abla Canan Koyuncu Erdem, "Trabzonspor'un maçlarını, haberlerini yakından takip ederdi. Hep bu takım için bir şeyler yapmak isterdi, 2 tane marş yaptı, dahasını da yapacaktı, ömrü yetmedi. Kazım, sevmeyi, sevinmeyi çok iyi bilen biriydi. O çok sevdiği Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebilseydi, neler yapmazdı ki" derken, yeğeni Eren Koyuncu da, "Trabzonspor'la ilgili ne gelişme olursa hemen aklımıza Kazım Koyuncu geliyor. Şampiyonluk kesinleştiği anda yine aynısını yaşadık, en çok da Kazım Koyuncu adına sevindik" diye konuştu.





