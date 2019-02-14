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Kayserispor'da Gyan sevinci yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kaynak: DHA
Kayserispor'da Gyan sevinci yaşandı
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14 Şubat 2019 19:47
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Göztepe'yi konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı kırmızılı kulübün Karpuzatan mevkiinde yer alan Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla yürüme ve pas çalışmasıyla başladı.

İdmanın ikinci kısmında üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalıştı. Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı çalışan Asamoah Gyan takımla birlikte antrenmanda yer alırken, sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı.

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