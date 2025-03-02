Kayserispor'dan hakem tepkisi!

Hakem kararlarına tepki gösteren Türkmen, "Siz bizi böyle durdurabileceğinizi mi zannediyorsunuz ? Bizi böyle bastırabileceğinizi mi sanıyorsunuz ? Bizler daha güçlü olacağız, daha büyük bir birliktelik sağlayacağız! Aksine çok daha güçlü olarak, tek yumruk halinde kenetlenmiş olarak göreceksiniz !!!!" dedi.



İşte Muhammed Türkmen'in paylaşımı;





Kayserispor Futbol Direktörü Muhammed Türkmen'in paylaşımı👇 https://t.co/m8JEK4jLjv



— Sporx (@sporx) March 1, 2025

Kayserispor Futbol Direktörü Muhammed Türkmen, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmas sonrası paylaşımda bulundu.