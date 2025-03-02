Kayserispor'dan hakem tepkisi!

Kayserispor Futbol Direktörü Muhammed Türkmen, Beşiktaş maçının ardından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan hakem tepkisi!
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02 Mart 2025 01:08
Kayserispor Futbol Direktörü Muhammed Türkmen, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmas sonrası paylaşımda bulundu.

Hakem kararlarına tepki gösteren Türkmen, "Siz bizi böyle durdurabileceğinizi mi zannediyorsunuz ? Bizi böyle bastırabileceğinizi mi sanıyorsunuz ? Bizler daha güçlü olacağız, daha büyük bir birliktelik sağlayacağız! Aksine çok daha güçlü olarak, tek yumruk halinde kenetlenmiş olarak göreceksiniz !!!!" dedi.

İşte Muhammed Türkmen'in paylaşımı;
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