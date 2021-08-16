Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yol ayrımı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılması konusunda anlaştı. Hikmet Karaman'ı takımın başına getirmek için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yol ayrımı
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16 Ağustos 2021 17:31
Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Altay'a deplasmanında 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Kayserispor yönetimi, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yaptığı görüşmenin ardından karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda anlaşıldı. Sadece resmi açıklamanın yapılması kaldı.

Bu gelişmenin ardından Kayserispor yöneticileri, Hikmet Karaman'la görüştü. Yapılan ilk görüşmede prensipte anlaşma sağlandı.

İLK HAFTADA İKİ AYRILIK

Kasımpaşa'nın Şenol Can ile yollarını ayırmasının ardından, Yalçın Koşukavak'a da veda edilmesi, Süper Lig'in ilk haftasında ikinci teknik adam değişikliği olarak kayıtlara geçti.


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