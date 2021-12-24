Kayserispor'da sakatlık: Çapraz bağları koptu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Dımıtrıos Kolevetsıos'dan kötü haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da sakatlık: Çapraz bağları koptu!
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24 Aralık 2021 15:47
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dımıtrıos Kolevetsıos'un son durumu hakkında Yukatel Kayserispor tarafından açıklama yapıldı.

Yukatel Kayserispor'dan yapılan Kolovetsios açıklaması şu şekilde:

"Dün oynadığımız Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Haber: Faruk Aydemir


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