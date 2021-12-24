Kayserispor'da sakatlık: Çapraz bağları koptu!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dımıtrıos Kolevetsıos'un son durumu hakkında Yukatel Kayserispor tarafından açıklama yapıldı.
Yukatel Kayserispor'dan yapılan Kolovetsios açıklaması şu şekilde:
"Dün oynadığımız Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Haber: Faruk Aydemir
Yukatel Kayserispor'dan yapılan Kolovetsios açıklaması şu şekilde:
"Dün oynadığımız Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Haber: Faruk Aydemir