Kayseri'de Hamzaoğlu dönemi bitti

Kayserispor'da teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımın bugün (pazar) yapılan antrenmanın ardından yönetime istifasını sundu.



Hamzaoğlu'nun istifasını kabul eden Kayserispor Yönetimi, sezonun geri kalan 5 haftasında takımı teslim edeceği teknik adam için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.



Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 yenilgi yaşadı.



Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu ile çalışan Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.



