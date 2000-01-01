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Kawhi'ın orta mesafe şutu, neden bu kadar etkili?

Eski NBA oyuncusu Norris Cole, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın orta mesafe şutunun çok iyi olmasının nedenlerini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Norris Cole, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın orta mesafe şutunun çok iyi olmasının nedenlerini anlattı.

Leonard'ın NBA'de en tehlikeli orta mesafe şutuna sahip olduğu biliniyor. Bir Instagram canlı yayını sırasında, iki kez NBA şampiyonu olmuş olan Cole, Leonard'ın orta mesafe şutunu bu denli etkili kılan şeylerin ne olduğunu açıkladı:

"Ayak oyunları çok uygun, sabit ayağı her zaman dengede ve istediği gibi topu yönlendirmesine yardımcı olan, doğuştan büyük ellere sahip. Sadece bu da değil, şut takibi de özel bir seviyede, çünkü orta mesafe şutlarını izlerseniz, her zaman şutunu takip ediyor. Dengesiz olsa bile takip eder. Tam istediği dengesine ve ritmine ulaşırsa, iki sayı garanti diyebilirsiniz. O an onu siz savunuyorsanız, hücuma direk geri dönün."

Birçok NBA analisti, Leonard'ın orta mesafe şutlarının, Kobe Bryant ve Michael Jordan gibi skorerlere benzediğini söylüyordu.ss


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