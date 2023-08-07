Kasımpaşa'ya Yunan kaleci

Kasımpaşa, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'ya Yunan kaleci
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07 Ağustos 2023 22:49
Kasımpaşa Kulübü, Yunan kaleci Andreas Gianniotis'in transfer edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andreas Gianniotis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Yunan kaleci geçen sezon Atromitos Athen takımında forma giymişti.

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