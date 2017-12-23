  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Kasımpaşa, lideri konuk ediyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Pazar günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak

Kaynak: AA
Kasımpaşa, lideri konuk ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 12:39
Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Pazar günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönerken, oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki lider Medipol Başakşehir ise geride kalan 16 haftada 33 puan topladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için