Kasımpaşa, lideri konuk ediyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Pazar günü sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Lacivert-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönerken, oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki lider Medipol Başakşehir ise geride kalan 16 haftada 33 puan topladı.
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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Lacivert-beyazlılar, ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönerken, oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamadı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki lider Medipol Başakşehir ise geride kalan 16 haftada 33 puan topladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın