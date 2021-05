Kasapoğlu: 'Hakem algısı oluşturuluyor'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beIN Sports'ta gündemi değerlendirdi."Dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Pandeminin, spor organizasyonlarından eğitim hayatına kadar her alanda ciddi etkileri var. Bakanlık olarak hem gençlerimiz hem de spor camiamız için bu sürecin fırsata dönüşmesi temel motivasyonumuz.""Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Gençlerimizle olan iletişimimiz ve onların imkanlara erişimini sağlama konusunda süreçleri spor, gençlik ve eğitim camiasıyla başarılı bir şekilde yönettiğimizi heyecanla ve sevinçle ifade edebilirim.""Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çok uzun vadeli vizyonunu açıkçası belirlemiş bir lider. Bu anlamda her alanda; eğitimi ile, sağlığıyla, altyapısıyla, sanayisiyle, ekonomisi ile 19 yılın her alanında bir devrim var. Bu devrimin gençler ve spor camiası için olmadığını iddia etmek mümkün değil. Bilakis en güçlü yönlerimizden biri de, hem gençlik alanında yapılan devasa dönüşüm hem de spor alanındaki çalışmalar. Siz de ifade ettiniz, Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi, sevgisi sözde değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bir spor dönüşümü var. Sahalarıyla, salonlarıyla, semt yatırımlarıyla, havuzlarıyla devasa bir çalışma var.""Türkiye son 10 yılda dünyanın en çok stadyum yatırımı yapan, yeni stadyumlarına sahip ülkesi. Sadece yeni mi? Hayır. Modern de aynı zamanda. Kalite standartlarıyla rekabet gücü yüksek tesis envanterimiz var. Olimpiyat Stadyumu'ndaydım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için stadımız hazır. Olimpiyat Stadı'mızın yeni hali, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden inşaatlar, biten inşaatlar Geçtiğimiz günlerde Göztepe Stadı'nın resmi açılışını yaptık. Eski halini de bilirsiniz. Adana'yı açtık. Önümüzdeki günlerde Hatay var, Giresun var, Ordu var. Devam ediyor. İllerde, büyük şehirlerde ""Tesis yapmak yetmiyor, aynı zamanda tesisleri sporcularla birleştirmeliyiz. Halkımızı spora yönlendirerek spor kültürünü de güçlendirmek gerekiyor. Yeni dönemde sloganımız, erişilebilirlik. Gece gündüz erişilebilirlik. Ailelerimizin bu konudaki tavrı ve ilgisi çok önemli. Zira sporun, ailede önemli bir gündem olması lazım. Bazı annelerimiz ve babalarımız, çocuklarına bu noktada ciddi ilgi gösteriyorlar. Hakikaten altı çizilmesi gereken bir konu.""Yetenekli çocuklarımızın keşfedilmesi, farklı parametrelerle ölçülerek değerlendirilmesi ve spora yönlendirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu anlamda takip ekibimiz yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını yaptı. 100 binden fazla çocuğumuzun yetenek noktasındaki takiplerine devam ediyoruz. Sporcu eğitim merkezlerimizde, olimpiyat hazırlık merkezlerimizde bir yandan onlarla ilgili süreç yürüyor. Gerektiğinde okuldan havuza biz götürüyoruz. Antrenörlerimiz, tesislerimiz, pırıl pırıl hepsi. Tüm öğrencilerimizin hizmetinde. Bazı okullarda tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Havuzuyla, salonuyla, tenisiyle, futboluyla, basketboluyla Gençleri sporla buluşturma adına hem bakanlıklarımızla iş birliği hem bakanlığımızın kendi tesisleri hem yerel yönetimlerle iş birliği devam ediyor.""%100 milli sporcu bursu için 1 yıldan beri çalışıyoruz. Önce vakıf üniversitelerinden başladık. Spor demek emek demek. Spor demek uzun vadeli yatırım demek. Gencimiz başlıyor spora, belli bir noktaya gelince ben okulu tercih edeyim diyerek sporu bırakıyor veya spora devam edeyim, ikisi bir arada olmuyor deyip okulu bırakıyor. Bu olmaz. Bu bizim hayalimizdi ve hamdolsun gerçekleştirdik. Vakıf üniversitelerimizle protokol yaptık. Bir öğrenci milli sporcuysa, normal bir puan da alsa burslu olarak okuyor. Aileler bu durumdan ötürü ciddi anlamda memnuniyet var""Spor kültürünü güçlendirme konusunda mesafe almamız lazım. Yönetimler, kulüpler, federasyonlar, eğitim camiası, aileler önemli, bu birdenbire oluşan bir şey değil.""Daha büyük başarılar inanıyorum ki çok kısa vadede gelecek. Voleybolda, futbolda, basketbolda, yüzmede gelecek. Güreşte geliyor. Bunları daha da güçlendireceğiz. Spora yaptığımız yatırımın, verilen emeğin karşılığını alacağız""Kaos ortamı ve kaosun sürekli körüklenmesi çok yanlış bir yol bence. Bu yoldan dönülmesi lazım. Bu kaos ikliminin sporun tüm paydaşlarına, futbolun tüm paydaşlarına zarar verdiğine inanıyorum.""Herkes hata yapabilir. Herkesin hata yapabileceği bir ortamda hakemleri günah keçisi ilan etmek haksızlık olur. Tabii hakemlerimiz tartışmalı kararlar veriyorlar mı? Tabii ki oluyor. Hatalı kararlar oluyor mu, onlar da oluyor. Bunları çözeceğimize inanıyorum""Bir maçta kırmızı kart verilen pozisyona başka bir maçta faul dahi çalınmaması apaçık bir tezat. Tabii ki vicdanları yaralıyor. Tabii ki futbolun, seyircinin, taraftarın keyfini kaçırıyor. Bu kuralların elbette tutarlılığı olması lazım""Statlarımızı kulüplerimize temsil ediyoruz. Maalesef bu yıl zeminlerle ilgili ortaya çıkan durum, yeni çalışmalar gerektiğini ortaya koydu. Federasyonumuzla konuştuk, federasyonumuz yeni bir modelle, bu işi şansa bırakmadan ki futbolcu sağlığı her şeyin üstünde, gerekli çalışmaları yapacak. UEFA da kabul etti, en yeni, en modern statlar Türkiye'de. Her şeyiyle mükemmel, bunlara bakacağız ve bakmayanlar gereken müeyyide ile karşılaşacaklar."