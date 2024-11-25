Karşıyaka yarışta yara aldı!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde uzatmada bulduğu penaltı golüyle Kahramanmaraşspor'la 2-2 berabere kalan Karşıyaka, şampiyonluk yarışında bir yara daha aldı. Son 4 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak bu periyotta 8 puan bırakan 26 puanlı 2'nci sıradaki yeşil-kırmızılılar, lider Bursaspor'un 6 puan gerisine düştü. Kahramanmaraş karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatıp, ikinci devrede bulduğu gollerle 1 puanı kurtaran Kaf-Kaf, iç sahada 5'te 5 yapma fırsatını kaçırdı. Taraftarının önünde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Karşıyaka, İzmir'de namağlup olmasına rağmen son haftalarda şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.



Karşıyaka'da kadro dışı bırakılan Hakan Barış ve kırmızı kart cezalısı Kadir ile sakatlığı bulunan santrafor İshak forma giyemedi. Adale sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada görev yapamayan İshak'ın yokluğunda önceki hafta sağ kanat Ali Sinan'ı ve dün de sol kanat Enes'i ileri uçta oynatan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Anadolu Üniversitesi deplasmanında gol atan tecrübeli forvet Yasin'i yine yedek soyundurdu. Sakatlıktan çıkan Yasin, Kahramanmaraş randevusunda oyuna sonradan girdi. Tecrübeli teknik adam orta sahada ise Erdal ve genç Aygün'e görev verdi. Karşıyaka bu hafta 3'üncü basamaktaki Silifke Belediyespor'un rakibi olacak.



ERGÜLLÜ'DEN KARAKAPLAN'A TEPKİ



Olağanüstü genel kurula odaklanan Karşıyaka'da geçen hafta Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan'ın yaptığı açıklamalara, yaşanan istifalar nedeniyle yönetimi düşen Kulüp Başkanı İlker Ergüllü'den tepki geldi. Ergüllü, "Bütün gün oturdukları KSK Müzesi'nin 8 bin TL elektrik faturasını 'İlker başkan ödesin' diyen sayın divan başkanımıza sevgilerimi sunarım. Bundan sonra herkese cevabım var" ifadelerine yer verdi. Yönetimin kulübü derin bir ekonomik çıkmaza sürüklediğini belirten Karakaplan'ın sportif başarısızlık sözlerine katılmadığını söyleyen Ergüllü, "Üç yıldır eski borç ödemekten doğrulamadım Sayın Kaplan" cevabını verdi.



"İNŞALLAH SPONSORLARIMIZ GERİ DÖNER"



Karşıyaka'da yarın çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkanlığa yeniden aday olmayacağını belirten İlker Ergüllü, "Bu işin altından şahsi olarak kalkamam. Sponsor bulmadan olmaz. İnşallah ben gittikten sonra benimle ilgili sorunları olan sponsorlarımız geri dönerler. Daha uyumlu bir Karşıyaka Spor Kulübü olur, basketbol da kurtulur" diye konuştu. Henüz başkan adayı bulamayan yeşil-kırmızılılarda bu akşama kadar aday çıkmazsa kulüp yönetimi genel kurul sonrası en az 15 günlüğüne kongre divanına kalacak.



