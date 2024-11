Karşıyaka'ya potada hayati can suyu

Sportif olarak her kulvarda başarılı bir performans sergilemesine rağmen sezon başından beri krizlerle sarsılan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'ya dağılma tehlikesi yaşayan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki basketbol takımı için hayati can suyu geldi.



Önce 26 yıllık isim sponsorunu kaybeden, sonra vergi krizi, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatı, ardından üst üste istifalarla yönetimin düşüp 3 Aralık'taki olağanüstü kongrede aday çıkmamasıyla belirsizliğe bürünen Karşıyaka'da camianın önemli isimleri basketbol takımının dağılmasının önüne geçti. Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi vermesine rağmen ana sponsoru Pınar'ın ayrılmasıyla mali sıkıntılar yaşayan Karşıyaka'da camia bir araya gelerek maaş ve FIBA krizini bu aylık çözdü.



Kulübe 25 Kasım'daki maaş ödemeleri yapılmadığı için ihtar çeken basketbolcular Russell, Webb, McDermott, Jefferson, Boutsiele, Thomas Akyazılı ve Ergi Tırpancı'nın serbest kalma tehlikesi bulunan, FIBA'ya da 90 bin Dolar transfer yasağı taksiti borcu ödenmezse oyuncularının lisanslarının iptal edilmesi korkusu da yaşayan Karşıyaka, 25 milyon TL kaynak yarattı. Yönetimi düşen Başkan İlker Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, eski başkanlardan Cenk Karace, Azat Yeşil ve Hasan Denizkurdu toplantı yapıp camianın önemli isimlerinin de desteğiyle gerekli kaynağı buldu. Takıma ve FIBA'ya yapılması gereken acil ödemeler için Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası yönetime tepki göstererek basketbol şubesindeki görevinden istifa eden Nazım Torbaoğlu, eski futbol şube başkanlarından Mustafa Taşova gibi isimler de büyük mali destek verdi.



Eski başkanlar ve camianın önemli isimleri takıma yapılması gereken 17.5 milyon TL tutarındaki maaş ödemesi ve FIBA ödemesi için 21 milyon TL kaynak topladı. Basketbol takımının sponsorluğundan ayrılmasına rağmen kulübe 8 ay boyunca her ay 4 milyon TL'lik reklam desteği sağlama sözü veren Yaşar Ailesi de aralık ayındaki ödemeyi kasımdan yaptı. Toplanan 25 milyon TL ile takıma maaş ödemesi, FIBA'ya yapılandırma taksiti ve 2023 yılında 120 eşit takside bölünerek yapılandırılan eski vergi ve SGK borçlarının taksiti yatırılacak. Ödemeleri yarın mesai bitimine kadar tamamlayacak Karşıyaka hem bu aylık takımın dağılmasının hem FIBA'da lisans iptali tehlikesinin hem de kamu yapılandırmasının bozulmasının önüne geçecek. Süper Lig'de 7 maçta 5 galibiyet alan Kaf-Kaf Avrupa'da da 4 maçta 3 galibiyetle grubunda ikinci durumda yer alıyor. Karşıyaka'da oyuncular bu ay başında da antrenman boykotu yapmıştı.