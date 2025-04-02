Karşıyaka vites yükseltti

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylardır yaşadığı sıkıntılara rağmen şampiyonluk yarışından kopmayan Karşıyaka sezonun final haftalarına girerken gaza bastı. Oynadığı son 13 maçta yalnız 1 mağlubiyet alan, son 5 maçın 4'ünü kazanıp hiç yenilmeyen Kaf-Kaf, ikinci yarıda Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. İzmir temsilcisi son 3 iç saha maçında Ergene Velimeşe Spor'u 4-0, Anadolu Üniversitesi'ni 4-2, dün de Kuşadasıspor'u 5-1 mağlup etti.



Taraftarı önündeki son 3 maçta 13 gol atıp rakiplerine gözdağı veren Karşıyaka, bitime 4 maç kala 54 puanla ikinci sıradaki yerini korurken, şampiyonluk iddiasını da sürdürdü. Yıllardır Play-Off'tan eli boş dönen, bu sene ise sezon başında kurduğu güçlü kadroyla hem şampiyonluk yarışından kopmayıp hem de Play-Off'un en iddialı takımı olan Yeşil-kırmızılılar, final haftalarına odaklandı. Karşıyaka grupta kalan maçlarını Kahramanmaraş Spor (D), Silifke Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor (D) ve lider Bursaspor'la oynayacak.



YILDIRIM'DAN, ÖNCE SİTEM SONRA ZAFER



Karşıyaka'da devre arasında Mustafa Reşit Akçay'ın istifasıyla takımı devralıp başarılı grafiği sürdüren Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Kuşadasıspor maçından önce yönetime sitem etti. Yıldırım, bayramda yaptığı paylaşımda, "Takım şampiyon olacak inşallah. Bayramda yanımızda büyüklerimizi görmek güzel olurdu. Kendini değersiz hissetmek üzücü" ifadelerini kullandı. Ahmet Yıldırım, dün 5-1'lik galibiyetin ardından kazandıkları için çok mutlu olduklarını, taraftarlarına bayram hediyesi verdiklerini ve muhteşem taraftarın her şeyi hak ettiğini belirtti. Takım kaptanı Cenk Ahmet Alkılıç da maç sonrası, "Arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz. Ne şartlar olursa olsun yılmayacağız. Hedefimiz sezon başından beri belli! Hiç yılmayacağız" ifadelerini kullandı.



BAŞKAN ERGÜLLÜ'DEN ÇAĞRI



Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, Süper Lig'den düşmemek için mücadele eden basketbol takımına camia mali destek vermeyi sürdürürse kendisinin sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışındaki futbol takımının primlerini üstleneceğini söyledi. Futbol takımına bayram öncesi cuma günü prim ödemesi yaptığı öğrenilen, yurtdışında olduğu için maça gelemeyen Ergüllü, Kuşadasıspor maçı sonrası sosyal medya hesabında, "Camiamız birleşti. Danışma kurulu başkanımız 2 ay önce bana taahütte bulunduğu gibi kurulumuz ile beraber FIBA borçları, yeni transferler ve maaş ödemeleri ile basketbol şubemizi limana yanaştırıyorlar. Bana da bundan sonra finale kadar takımımızın tüm futbol primlerini üstlenmek düşer. Her şey Karşıyaka için" ifadelerini paylaştı.



