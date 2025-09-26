26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Karşıyaka filesine Ergüllü desteği

Karşıyaka'da Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının isim sponsoru Eski Başkan İlker Ergüllü oldu.

Karşıyaka filesine Ergüllü desteği
İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının isim sponsoru Eski Başkan İlker Ergüllü oldu. Kulüpte bu sene haziran ayına kadar 1.5 yıl başkanlığı yürüten Ergüllü, firması aracılığıyla yeşil-kırmızılı ekibe büyük destek verdi.

Başkan Aygün Cicibaş yönetimiyle anlaşan, kulüpten faizleri hariç 62 milyon TL'lik alacağına karşılık Aralık 2024'te koyduğu haczi geri çekerek alacağından reklam karşılığı feragat eden İlker Ergüllü voleybol şubesinin sponsoru oldu. Voleybol Şube Başkanı Onur Güner'le masaya oturan Ergüllü'nün sponsorluk için Karşıyaka filesine önemli bir maddi kaynak da aktaracağı, kalan sponsorluk bedelinin alacağından düşüleceği öğrenildi.

Voleybolda geçen sezon Play-Off finali oynayıp Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen yeşil-kırmızılı ekip yeni sezonda ligde Endo Karşıyaka adıyla mücadele edecek. Karşıyaka'da voleybol şubesi anlaşmayla ilgili, "Geçmişte yönetim masasında verdiği mücadeleyi, bugün sahada takımımıza güç olarak taşıması; Karşıyaka ruhunun en gurur verici örneği. Bu destek sadece bir sponsorluk değil, bir vefa, bir aidiyet, bir Karşıyaka sevdasıdır. Nice zaferlere, nice şampiyonluklara birlikte yürüyeceğiz! Teşekkürler İlker Ergüllü ve Endo ailesi" açıklamasını yaptı. Başkan Aygün Cicibaş, futbol şube yöneticileri Hamit Erol ve Murat Cansız ile Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, İlker Ergüllü'yü ziyaret ederek teşekkür etti.

BASKETE ÇİLEK TRANSFER YAPACAK


Karşıyaka'da aynı zamanda basketbol şubesinin eski başkanlarından da olan İlker Ergüllü, yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'ndeki yeşil-kırmızılı takıma da mali katkı sağlayacak. Ergüllü'nün basketbol takımının kadroya yapacağı son çilek transferi karşılayacağı öğrenildi. Bu ismin 2025 Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Takım'ın NBA patentli yıldızlarından Furkan Korkmaz olması bekleniyor. Geçen yıl NBA kariyerini noktaladıktan sonra Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde oynayan 28 yaşındaki yıldızın birçok teklif aldığı, transferiyle ilgili bekleme aşamasında olduğu belirtildi. Kaf-Kaf, temmuz ayından beri Furkan'ı bekliyor.

CAREY VE HILLIARD YASAĞI AÇILIYOR

Karşıyaka, bu hafta sonu başlayacak Basketbol Süper Ligi'ne saatler kala transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor. Yaz döneminde bilet firmasından alınan kaynakla FIBA'daki transfer yasaklarını ödeyen Karşıyaka'ya eski oyuncuları Vernon Carey ve Darrun Hilliard'ın yaklaşık 1.5 milyon Dolar seviyesine ulaşan kesinleşen alacakları için yine yasak geldi. Bu rakamı taksitlendirmek için günlerdir FIBA'yla temas kurup anlaşmaya varan Karşıyaka 10 yeni transferinin lisanslarını pazar günü Aliağa Petkimspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetiştirecek. Carey, 2023-2024 sezonunda Karşıyaka forması giyerken çapraz bağları kopunca geçen sezon hiçbir takımda oynamamıştı. Hilliard da aynı sezon performansı nedeniyle kadrodan elenmişti.

