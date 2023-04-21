Karşıyaka'da ilk hedef play-off

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 5 maç öncesi play-off hattını tekrar yakalayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, ilk hedeflerinin finaller biletini almak olduğunu söyledi.



Ligi şu an bulundukları basamakta bile bitirseler ilk hedefe ulaşacaklarını belirten Erman Gürüçür, "Halen en azından grup ikincisi olarak direkt final oynama şansımız var. Kalan maçlarımızda maksimum puanı alıp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz. Üst gruptaki takımlar da istikrarsız sonuçlar alıyor. Seri yakalayıp Play-Off'a en iyi konumda kalmak istiyoruz" dedi.



Bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Çatalcaspor'un güçlü bir rakip olduğunu belirten Güraçar, "Son 5 maçtır yenilmediler. 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçtiler. En büyük dezavantajımız maçın oynanacağı İzzettin Stadyumu'nun zemininin sentetik çim olması. Ancak bahane üretecek halimiz yok. Çıkıp kazanacağız" diye konuştu.



Fatih Aydın'ın antrenmanda arka adalesinden sakatlandığı Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan'ın da adalesinde yırtık meydana geldi. Tecrübeli futbolcu Çatalca'da forma giyemeyecek. Öte yandan Özgür'ün de kasık ağrılarının olduğu öğrenildi.





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