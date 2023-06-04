Karşıyaka'da gözler yönetimde

TFF 3. Lig'den kurtulamayan Karşıyaka'da daha önce seçim çağrılarına kulak tıkayan yönetimin olağanüstü kongre yapılıp yapılmayacağıyla ilgili yeni haftada karar alması bekleniyor.



Yeşil-kırmızılılarda sezon içinde taraftarların sosyal medyada tepki gösterip, şampiyonluk ve Play-Off treni kaçınca tribünde istifaya davet ettiği Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimine son olarak Karşıyaka Taraftarlar Derneği de sırt çevirdi.

Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün camianın güçlü eski başkan ve yöneticileriyle birlikte hareket ederek aylardır kongre çağrısı yaptığı Karşıyaka'da yönetim seçimle ilgili kararını bu hafta verecek.



Kulübü 5.5 yıldır yöneterek görev süresinin dolmasına 1 yıl daha olan Başkan Büyükkarcı, daha önce mali kongrenin seçimli olması taleplerine olumsuz yanıt vererek mali genel kurul tarihini yaz dönemi içinde 18 Temmuz olarak açıklamıştı. Büyükkarcı, bir yandan da yeni futbol şubesi olşturmak için görüşmelerini sürdürüyor.