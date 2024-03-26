Karşıyaka altyapısında İnanç Koç dönemi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde basketbol altyapı koordinatörlüğü görevine takımın eski oyuncularından İnanç Koç getirildi.



Yeşil-kırmızılı formayı uzun yıllar giyip kaptanlık yaptığı dönemde 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te Süper Lig şampiyonluğu kupalarını havaya kaldıran İnanç Koç yuvaya döndü. Basketbolu bıraktıktan sonra kulüpte bir dönem yardımcı antrenör olarak görev yapan Koç'un imza törenine Başkan İlker Ergüllü, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Şensan ve Basketbol Şubesi Altyapı Başkanı Hatice Özalp katıldı. Yeşil-kırmızılılar İnanç Koç'un imzasıyla ilgili, "Kulübümüzün eski kaptanlarından, defalarca şampiyonluk yaşamış, yaşatmış ve birçok başarıya imza atmış İnanç Koç hocamız 26 Mart 2024 Salı gününden itibaren Karşıyaka Basketbol Altyapı Koordinatörü olarak göreve başlayacaktır" açıklamasını yaptı.



