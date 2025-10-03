03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Karşıyaka 5'te 5 için Atatürk Stadı'nda

İlk 4 maçı kazanarak namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka cumartesi günü Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek.

calendar 03 Ekim 2025 14:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka 5'te 5 için Atatürk Stadı'nda
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynadığı ilk 4 maçı kazanarak namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka cumartesi günü Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Ev sahibi taraftarların kapalı tribünde yer alacağı maçın bilet fiyatları 150 TL olarak açıklandı.

Alsancak Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Atatürk Stadı'nda oynayacak Kaf-Kaf, daha önce yıllar boyunca iç saha maçlarını yaptığı emektar tesiste yaklaşık 4 yıl sonra sahaya çıkacak. 

Karşıyaka, Alsancak Stadı yenilenip tekrar açılmadan önce İzmir Atatürk Stadı'nda en son 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u konuk etmişti. Grupta Karşıyaka'nın 12 puanı, Eskişehir temsilcisinin ise 4 puanı bulunuyor.

İzmir temsilcisinde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi geçen haftaki Alanya 1221 FK maçının galibiyet primlerinin camianın önemli isimlerinden Eski Başkan Cenk Karace, Mustafa Taşova ve Yücel Yetik tarafından ödenerek takıma moral dopingi yapıldığı açıklandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
