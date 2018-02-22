Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken ve son maçlarda ıslıklanan Karim Benzema için flaş bir transfer iddiası geldi.
İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fransa Ligi takımlarından Lyon, PSG, Marsilya ve Monaco, sezon sonunda Benzema için Real Madrid'in kapısını çalacak.
LYON, BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR
Özellikle Lyon'un Mariano'nun ayrılması halinde eski forvetleri Benzema'yı transfer etmeyi çok istediği kaydedilirken 30 yaşındaki forvetin ayrılması için Real Madrid'in de kolaylık sağlayacağı belirtildi.
2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, bu sezon La Liga'da 18 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.
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İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fransa Ligi takımlarından Lyon, PSG, Marsilya ve Monaco, sezon sonunda Benzema için Real Madrid'in kapısını çalacak.
LYON, BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR
Özellikle Lyon'un Mariano'nun ayrılması halinde eski forvetleri Benzema'yı transfer etmeyi çok istediği kaydedilirken 30 yaşındaki forvetin ayrılması için Real Madrid'in de kolaylık sağlayacağı belirtildi.
2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, bu sezon La Liga'da 18 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın