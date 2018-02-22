  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Karim Benzema, Fransa'ya dönüyor!

Real Madrid'de taraftarların eleştirdiği Fransız forvet Karim Benzema'nın Fransa Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Karim Benzema, Fransa'ya dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2018 15:52
Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken ve son maçlarda ıslıklanan Karim Benzema için flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fransa Ligi takımlarından Lyon, PSG, Marsilya ve Monaco, sezon sonunda Benzema için Real Madrid'in kapısını çalacak.

LYON, BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Özellikle Lyon'un Mariano'nun ayrılması halinde eski forvetleri Benzema'yı transfer etmeyi çok istediği kaydedilirken 30 yaşındaki forvetin ayrılması için Real Madrid'in de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, bu sezon La Liga'da 18 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için