'de gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken ve son maçlarda ıslıklananiçin flaş bir transfer iddiası geldi.İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fransa Ligi takımlarındanve, sezon sonunda Benzema için Real Madrid'in kapısını çalacak.Özellikle Lyon'un Mariano'nun ayrılması halinde eski forvetleri Benzema'yı transfer etmeyi çok istediği kaydedilirken 30 yaşındaki forvetin ayrılması için Real Madrid'in de kolaylık sağlayacağı belirtildi.2009 yılında Lyon'dan Real Madrid'e transfer olan Benzema, bu sezon La Liga'da 18 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.