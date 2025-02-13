Karagümrük adım adım Süper Lig'e

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Süper Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük adım adım Süper Lig'e
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13 Şubat 2025 22:34
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Solwie Energy Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

Wesley Moraes, 81. dakikada penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı ve Karagümrük'e galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 45 yaptı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı, üçüncü sıradaki Erzurumspor ile aradaki puan farkını 5'e çıkardı.

Ankaragücü ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 30 puanla, küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Özgür Aktaş, Schulz (Dk. 59 Halil Pehlivan), Osman Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Dalcio (Dk. 85 İsmail Çokçalış), Rotariu, Owusu (Dk. 65 Cephas), Rakoczy, Laura (Dk. 46 Bajic)

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Camacho (Dk. 67 Dovedan), Serginho (Dk. 85 Ahmet Sivri), Göktan Gürpüz (Dk. 85 Muhammed Mert), Wesley

Gol: Dk. 81 Wesley (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 12 Owusu, Dk. 49 Özgür Aktaş, Dk. 60 Halil Pehlivan, Dk. 74 Rotariu (MKE Ankaragücü), Dk. 15 Furkan Bekleviç, Dk. 83 Johnson (Solwie Energy Fatih Karagümrük)


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