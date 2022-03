Karabüklü boksörlerin hedefi büyük

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Karabük 'te sürdüren milli sporcular, altın madalya hedefiyle sıkı şekilde çalışıyor.



Kick boks, muaythai, tekvando, karate ve budokaido branşlarında Türkiye birincilikleri ile uluslararası dereceleri olan milli sporcular Hüseyin Gedik, Fatih Mert Gül ve Yusuf Eren Erhal, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak şampiyonada başarılarına yenisini eklemek istiyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesiste Wushu Kung Fu Milli Takımı Antrenörü Serdar Kızıltoprak gözetiminde her gün antrenman yapan sporcular, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.



Gedik: "İstiklal Marşı'mızı defalarca okutmak istiyoruz"



Milli sporcu ve antrenör Hüseyin Gedik, 18 yaşında spora başladığını belirterek, "Budokaidoda geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl ise dünya ikincisi oldum. Hedefim, dünya şampiyonu olmak. İstiklal Marşı'mızı o kürsülerde defalarca okutmak istiyoruz." dedi.



Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlandıklarını anlatan Gedik, "Hedefimiz dünya şampiyonluğu. İkincilik bizi memnun etmiyor." ifadelerini kullandı.



Küçükken izlediği filmlerden etkilenerek bu spora başladığını belirten milli sporcu Fatih Mert Gül, 12 yaşından beri dövüştüğünü, birçok derecesinin olduğunu ve dünya şampiyonluğuna ulaşmayı istediğini aktardı.



Milli sporcu Yusuf Eren Erhal ise arkadaşları sayesinde futbolu bırakarak bu spora başladığını belirtip, "Ülkemi temsil etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı güzel bir dereceyle dinletmek istiyorum." diye konuştu



Antrenör Kızıltoprak: "Hedef, her zaman çıtayı yüksek tutmak"



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İl Temsilcisi ve beden eğitimi öğretmeni olan milli takım antrenörü Serdal Kızıltoprak, 17 yıl ringlerde mücadele ettikten sonra eğitimciliğe geçtiğini, uluslararası derece elde eden birçok sporcu yetiştirdiğini anlattı.



Kick boks, muaythai, tekvando ile karate dallarında dünya ve Türkiye şampiyonlukları olduğunu aktaran Kızıltoprak, "Bu spor öncelikle disiplin ve fedakarlık gerektiriyor. Ailelerin desteği olmadan bu iş olmuyor. Çok zaman harcamanız gerekiyor. Hedef, her zaman çıtayı yüksek tutmak, Avrupa ya da dünya şampiyonluğu, uluslararası müsabakalarda derece elde etmek." şeklinde konuştu.



Kızıltoprak, sporcularıyla sırt sırta verip, çok şey başaracaklarına inandığını dile getirerek, "Hedefimiz, Avrupa şampiyonalarında, uluslararası müsabakalarda evlatlarımızın derece elde etmesini sağlamak." açıklamasında bulundu.









