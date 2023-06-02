Karaborsa savaşı!

Derbi ve şampiyonluk kutlamasının aynı gün yapılacak olması bilet talebini patlattı.
Galatasaray'ın dün satışa sunduğu biletler bir dakikada tükendi.
En ucuz 500 en pahalı 18 bin TL'den satışa çıkan biletlere gelen büyük talebin ardından, karaborsacılar da iş başındaydı. Özellikle kombine sahipleri kale arkası biletlerini bile 8-10 bin TL'ye varan fiyatlardan internette satmaya başladı.
Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, sisteme müdahale ederek, bilet aktarımını engelledi. Biletlerin sadece kulübe aktarılabileceği bildirildi. Ancak buna rağmen barkod paylaşımı yöntemiyle bilet satmaya çalışan uyanıklara karşı da yönetim, "Bu şekilde bilet almayın. Yüz tanıma sisteminden geçemezsiniz ve cezai işleme maruz kalırsınız" diye uyarıda bulundu.
Galatasaray'ın dün satışa sunduğu biletler bir dakikada tükendi.
En ucuz 500 en pahalı 18 bin TL'den satışa çıkan biletlere gelen büyük talebin ardından, karaborsacılar da iş başındaydı. Özellikle kombine sahipleri kale arkası biletlerini bile 8-10 bin TL'ye varan fiyatlardan internette satmaya başladı.
Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, sisteme müdahale ederek, bilet aktarımını engelledi. Biletlerin sadece kulübe aktarılabileceği bildirildi. Ancak buna rağmen barkod paylaşımı yöntemiyle bilet satmaya çalışan uyanıklara karşı da yönetim, "Bu şekilde bilet almayın. Yüz tanıma sisteminden geçemezsiniz ve cezai işleme maruz kalırsınız" diye uyarıda bulundu.