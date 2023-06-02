Karaborsa savaşı!

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı için çıkardığı biletler bir dakikada bitti. Karaborsada kale arkaları 8 bine çıktı. Yönetim, bilet aktarımını durdurdu. Barkod üzerinden satış konusunda da taraftar uyarıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karaborsa savaşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 10:54
Derbi ve şampiyonluk kutlamasının aynı gün yapılacak olması bilet talebini patlattı.

Galatasaray'ın dün satışa sunduğu biletler bir dakikada tükendi.

En ucuz 500 en pahalı 18 bin TL'den satışa çıkan biletlere gelen büyük talebin ardından, karaborsacılar da iş başındaydı. Özellikle kombine sahipleri kale arkası biletlerini bile 8-10 bin TL'ye varan fiyatlardan internette satmaya başladı.

Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, sisteme müdahale ederek, bilet aktarımını engelledi. Biletlerin sadece kulübe aktarılabileceği bildirildi. Ancak buna rağmen barkod paylaşımı yöntemiyle bilet satmaya çalışan uyanıklara karşı da yönetim, "Bu şekilde bilet almayın. Yüz tanıma sisteminden geçemezsiniz ve cezai işleme maruz kalırsınız" diye uyarıda bulundu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery