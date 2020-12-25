Kadınlar Messi'yi Ronaldo'ya tercih ediyor

Kadınlar yapılan bir röportajda randevuya çıkacakları ismi seçmeleri istendiğinde Messi'yi Ronaldo'ya tercih ettiler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Messi'yi Ronaldo'ya tercih ediyor
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25 Aralık 2020 21:01
Bir youtuber Barcelona sokaklarında yaptığı röportajda kadınlara Lionel Messi ile mi, Ronaldo ile mi randevuya gideceklerini sordu. Messi, 11 oyun 9'unu alarak kadınların tercih ettiği isim oldu.

Yapılan röportajın en ilgi çekici anlarından birisi, bir Real Madrid taraftarı kadının Messi'yi tercih etmesi oldu.

Real Madrid taraftarı kadın Messi'nin "doğal" olduğunu söylerken, Ronaldo'nun ise daha "gösterişçi ve sahte" olduğunu iddia etti.

Yapılan röportajın sonunda kadınlar 9'unun oyunu alan Messi, 2 oy alan Ronaldo'yu geride bıraktı.





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