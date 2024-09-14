Juventus'tan Rabiot açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Adrien Rabiot'un olası geri dönüşüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Rabiot açıklaması!
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14 Eylül 2024 14:09
Son güncelleme 14 Eylül 2024 14:10
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Adrien Rabiot'la ilgili soruya cevap verdi.

Motta, Rabiot'un olası geri dönüşü ve Fransız futbolcuya kapıların kapalı olup olmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Rabiot'a kapılar kapalı mı? Çok fazla söylenti var. Öncelikle geri dönüş için benimle temasa geçmedi. Ona en iyisini diliyorum ve umarım mutlu olabileceği, yeteneğini gösterebileceği bir takım bulur. Bir insan olarak ona karşı büyük bir sevgim var." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'ta 2019-2024 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

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