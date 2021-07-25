Juventus Dybala ile devam kararı aldı

Juventus'tan ayrılığı gündemde olan Paolo Dybala'nın kulüple yeni sözleşme görüşmeleri yapacağı kaydedildi.



Kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved, Dybala ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı. Çek futbol adamı yaptığı açıklamada, "Yakında Dybala ve menajeri ile sözleşme yenileme çalışmaları yapacağız. O önemli bir oyuncumuz ve Allegri, Ronaldo ve Dybala ile beraber çalışmak istiyor" diye konuştu.



Geçen sezon Juventus'ta sakatlıklar ve çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Dybala, 20 maçta 4 gol kaydetti.



Öte yandan Pavel Nedved yakın zamanda Ronaldo'yla da ayrılık düşünceleri olmadığını söyledi.



