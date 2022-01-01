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Julius Randle'a 40 bin dolar ceza!

New York Knicks forveti Julius Randle'ın, NBA tarafından 40.000 dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks forveti Julius Randle'ın, NBA tarafından 40.000 dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Lig operasyonları başkanı Byron Spruell'e göre Randle, bir maç hakemine 'düşmanca' sözler yönelttiği için 40.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Olay, Knicks'in 20 Mart'ta Madison Square Garden'da Utah Jazz'e 108-93 mağlup olduğu maçın ardından meydana gelmişti.

Maçtan sonra muhabirler Randle'a olayı sorduğunda, Knicks forveti ne olduğunu bilmediğini ve "hiç kızgın olmadığını" söylemişti.


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