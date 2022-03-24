Judoda milli takım, Azerbaycan Kupası'nda zirvede!

Ümit Judo Milli Takımı, Ariz Elekberov Azerbaycan Kupası'nı zirvede tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Judoda milli takım, Azerbaycan Kupası'nda zirvede!
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24 Mart 2022 22:08
Ümit Judo Milli Takımı, Ariz Elekberov Azerbaycan Kupası'nda genel klasmanda zirvede yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Gence'de düzenlenen müsabakalarının son gününde milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Turnuvanın son gününde 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 63 kiloda Sinem Oruç ,70 kiloda Hatice Koçyiğit, 73 kiloda Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe ve +90 kiloda Recep Ergin altın; 52 kiloda Ayşe Naz Özdemir, +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç ve 73 kiloda İsmail Durbak gümüş; 57 kiloda Elif Ağar, Tuana Gülenay, 66 kiloda Bekir Taha Seymen, 90 kiloda Fatih Dursun, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Mehmet Kısa bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler, iki gün süren karşılaşmaların sonunda toplam 9 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. Kadın ve erkek milli judocular, organizasyonu zirvede tamamladı.

Karşılaşmaları takip eden Başkonsolos Zeki Öztürk, kürsüye çıkan milli judoculara madalyalarını takdim edip tebrik etti.

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