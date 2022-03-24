Judoda milli takım, Azerbaycan Kupası'nda zirvede!

Ümit Judo Milli Takımı, Ariz Elekberov Azerbaycan Kupası'nda genel klasmanda zirvede yer aldı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Gence'de düzenlenen müsabakalarının son gününde milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Turnuvanın son gününde 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 63 kiloda Sinem Oruç ,70 kiloda Hatice Koçyiğit, 73 kiloda Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe ve +90 kiloda Recep Ergin altın; 52 kiloda Ayşe Naz Özdemir, +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç ve 73 kiloda İsmail Durbak gümüş; 57 kiloda Elif Ağar, Tuana Gülenay, 66 kiloda Bekir Taha Seymen, 90 kiloda Fatih Dursun, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Mehmet Kısa bronz madalyanın sahibi oldu.
Milliler, iki gün süren karşılaşmaların sonunda toplam 9 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. Kadın ve erkek milli judocular, organizasyonu zirvede tamamladı.
Karşılaşmaları takip eden Başkonsolos Zeki Öztürk, kürsüye çıkan milli judoculara madalyalarını takdim edip tebrik etti.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Gence'de düzenlenen müsabakalarının son gününde milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Turnuvanın son gününde 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 63 kiloda Sinem Oruç ,70 kiloda Hatice Koçyiğit, 73 kiloda Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe ve +90 kiloda Recep Ergin altın; 52 kiloda Ayşe Naz Özdemir, +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç ve 73 kiloda İsmail Durbak gümüş; 57 kiloda Elif Ağar, Tuana Gülenay, 66 kiloda Bekir Taha Seymen, 90 kiloda Fatih Dursun, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Mehmet Kısa bronz madalyanın sahibi oldu.
Milliler, iki gün süren karşılaşmaların sonunda toplam 9 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. Kadın ve erkek milli judocular, organizasyonu zirvede tamamladı.
Karşılaşmaları takip eden Başkonsolos Zeki Öztürk, kürsüye çıkan milli judoculara madalyalarını takdim edip tebrik etti.