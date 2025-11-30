Jota Silva gollerine devam ediyor!

Beşiktaş'ta bu sezon oyuna hep sonradan giren Jota Silva, ilk 11'de çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.
Bu sezon 6 kez oyuna sonradan giren Portekizli oyuncu, Fatih Karagümrük karşısında takımını öne geçirerek, siyah-beyazlı takımdaki 3. golünü kaydetti.
Beşiktaş'taki ilk gol sevincini Kocaelispor karşısında yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında da fileleri havalandırmayı başarmıştı.
Portekizli oyuncunun, maçtaki bir şutunda ise top direkten dışarı çıktı.
