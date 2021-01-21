'Josef de Souza, Hulk'u transfer için aramış'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Brezilyalı golcü Hulk'u transfer etmek istediklerini açıkladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Hulk transferi için heyecanlı bekleyişe geçerken, yayıncı kuruluşta ise dikkat çeken yorumlar geldi.



Güntekin Onay, Hulk'un transfer süreci hakkında "Josef de Souza, yakın arkadaşı olan Hulk'u aramış ve Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğunu anlatmış. 'Sen de gel' demiş." açıklamasını yaptı.



Önder Özen ise "İyi de onu anlatacak Sergen Hoca'dır. Beşiktaş güzel bir takım ruhu yakalamış, güzel bir hava var. Bu takıma gerekli olan Hulk mudur? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.







