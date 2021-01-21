"Josef de Souza, Hulk'u transfer için aramış"

Beşiktaş, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Hulk için harekete geçti. Bu transfer hamlesi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
'Josef de Souza, Hulk'u transfer için aramış'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2021 22:55
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Brezilyalı golcü Hulk'u transfer etmek istediklerini açıkladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Hulk transferi için heyecanlı bekleyişe geçerken, yayıncı kuruluşta ise dikkat çeken yorumlar geldi.

Güntekin Onay, Hulk'un transfer süreci hakkında "Josef de Souza, yakın arkadaşı olan Hulk'u aramış ve Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğunu anlatmış. 'Sen de gel' demiş." açıklamasını yaptı.

Önder Özen ise "İyi de onu anlatacak Sergen Hoca'dır. Beşiktaş güzel bir takım ruhu yakalamış, güzel bir hava var. Bu takıma gerekli olan Hulk mudur? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için