"BEŞİKTAŞ'TAN PARA İÇİN GİTMEM"

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı. Brezilyalı futbolcu, Botafogo'dan teklif geldiğini fakat; yönetimin kendisine bunu söylemediğini ifade etti. Josef, Beşiktaş'tan para için ayrılmak istemediği vurgusunu yaptı.33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, "Botafogo'dan teklif gelmiş yönetime ama bana söylemediler bile. Çünkü Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğimi biliyorlar. Bundan sonra para için hiçbir yere gitmem. Türkiye'de çok mutlu olduğumu ve ayrılmak istemediğimi belirttim. Beşiktaş forması altında başarılı olmak için tüm gücümle mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.Geride bıraktığımız sezonda deneyimli isim, 40 resmi karşılaşmada forma giydi. Josef de Souza, bu süre içinde 5 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. Transfermarkt verilerine göre; Brezilyalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 4.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Josef de Souza'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında bitiyor.