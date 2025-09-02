Jose Mourinho için Rusya iddiası!

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası Rusya Ligi'ne sıcak bakıyor.

calendar 02 Eylül 2025 18:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 18:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yeni adresi merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor.

Portekizli çalıştırıcının, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü.

MOURINHO'NUN ŞARTLARI

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya (0-0, 0-1) elenmesinin ardından görevinden ayrılmıştı. [Euro Football]  

