Jorge Jesus: 'David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum'

Adana Demirspor'un hedefindeki David Luiz'in yeni takımıyla ilgili ipucu Benfica'nın hocası Jorge Jesus'tan geldi.



Benfica'nın Spartak Moskova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus, eski öğrencisi David Luiz'in yeniden Portekiz ekibine transfer olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Jesus, David Luiz'in Benfica'ya transferinin mümkün görünmediğini söyleyerek, oyuncunun yüksek ihtimalle Türkiye'ye geleceğini belirtti.



Jesus açıklamasında, "David Luiz Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum ama şu anki durumuyla ilgili bilgim yok" sözlerini kullandı.



