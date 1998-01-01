Jordan: "Yedinci yüzük için, bir seneliğine daha imza atardım!"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1998-99 sezonu için 1 yıllık anlaşma imzalamak ve yedinci şampiyonluğu kazanmak istemiş olduğunu söyledi.



The Last Dance'in son bölümünün kapanış dakikalarında Jordan, Bulls'un yedinci şampiyonluğunu kovalamak adına 1998-99 sezonu için bir yıllık bir anlaşma imzalamaya istekli olduğunu itiraf etti.



Bulls sahibi Jerry Reinsdorf, altıncı şampiyonluğu kazandıktan sonra takımı bir arada tutmanın çok zor olacağını açıklamıştı. Bulls o dönemin en büyük takımı olarak kabul edilmişti ve oyuncuların piyasa değeri - özellikle Michael Jordan, Scottie Pippen ve Dennis Rodman'ın - oldukça fırlamıştı ve takım artık onların bütçesini karşılayamıyordu.



Bunu duyduktan sonra Jordan, bir four-peat yapma ve dokuz yıl içinde yedinci şampiyonluğu kazanmasını sağlayacak, bir yıllık bir anlaşma imzalamaya istekli olduğunu açıklamıştı. Jordan, mali sıkıntıların farkınd olduğunu, fakat eğer genel menajer Jerry Krause takımı tutsaydı, hemen hemen herkesin yolculuğa katılacağını belirtti:



"Çıldırtıcı. Yedi şampiyonluk kazanabileceğimizi düşünüyordum. Buna gerçekten inanıyorum. Belki kazanamazdık. Ancak denememek, kabul edemeyeceğim bir şey."



"1998'de Krause, sezonun başında Phil'in 82-0 gitse de asla koç olamayacağını söylemişti. Phil bu sezonun son dans olduğunu söylediğinde, bu son danstı. Ekibi bir arada tutmayacaklarını biliyorduk. Şimdi, bunların hepsini 1998'in başında yapmayabilirlerdi. Neden bu ifadeyi 1998'in başında söylediniz? 98'de kazanan tüm adamlara, Steve Kerr'e, Dennis Rodman'a falan, 'size yedinci şampiyonluk bir yıllık deneme sözleşmesi vereceğiz' deseydiniz, sizce imzalamazlar mıydı? Evet imzalarlardı. Ben bir yıllık imza atar mıydım? Evet, atardım. O zamana kadar tek yıllık sözleşmeler imzalıyordum. Phil imzalar mıydı? Evet. Şimdi Pip'e gelince, onu ikna etmek zorunda kalırdınız, ama yedinci şampiyonluğumuz için Phil orada olsaydı, Dennis orada olsaydı, MJ olsaydı? Pip bunu kaçırmazdı."



Belgeselin bölümlerinden birinde MJ, son şampiyon oldukları sürece, başka bir şampiyonluk için şanslarını deneme hakkına sahip olduklarını söylemişti.



