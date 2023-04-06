Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nde giydiği Air Jordan ayakkabıların müzayedeye çıkarıldığı ve tutarının 4 milyon dolara kadar çıkabileceği açıklandı.



Müzayede evi Sotheby, Jordan'ın 1998'de Utah Jazz'e karşı oynadığı Final serisinin 2. maçında giydiği bir çift Air Jordan 13'ü aldıklarını duyurdu.



Jordan tarafından imzalanmış olan ayakkabıların, MJ'in 37 sayılık performansıyla Bulls'u Jazz'e karşı 93-88 galibiyete taşıyarak seriyi 1-1'e getirdiği maç sonrasında, takım malzemecisi olan bir çocuğa verildiği söylendi.



Sotheby'nin üst düzey sokak giyimi yetkilisi Brahm Wachter, "Michael Jordan'ın maçta giydiği spor hatıraları, piyasadaki en seçkin ve gıpta ile bakılan ürünler olduklarını defalarca kanıtlamış bulunuyor." şeklinde konuştu.



Tahmini değere ulaşırsa, bu meblağ Jordan'ın çaylak sezonunda giydiği ve 2021'de 1.472 milyon dolara satılan Air Jordan'larının elinde bulundurduğu rekoru geçmiş olacak.





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